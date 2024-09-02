Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun aşkı Mardin'de belgelendi Mardin'de aşkı belgelenen Sıla Türkoğlu, gönlünü kaptırdığı Ata Ayyıldız ile bir düğünde görüntülendi.

Haber Merkezi

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa' rolü ile adından söz ettiren Sıla Türkoğlu şu sıralar özel hayatıyla konuşuluyor.

BU DEFA İŞLETMECİ

Halil İbrahim Ceylan ve Alp Navruz gibi isimlerle birlikte olan Sıla Türkoğlu, yeniden aşık oldu.

Mardin'deki bir düğün töreninde görüntülenen ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu işletmeci Ata Ayyıldız ile ilk kez yakalandı.

İşletmeci olduğu bilinen Ata Ayyıldız daha önce sosyal medya fenomeni Betül Çakmak ile bir beraberlik yaşamıştı.

Gündem olan aşk pozlarının ardından ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.