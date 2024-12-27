Haber Merkezi

Ünlü şarkıcı Yaşar İpek'in 43 yaşındaki muhabir kardeşi Işık İpek, dün son yolculuğuna uğurlandı. 3 yıl önce kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, İpek Ailesi'nin bu zor günde yanına oldu.

3 yıl önce kardeşini koronavirüsten kaybeden Alişan'dan duygusal paylaşım geldi.

Eylem ve Yaşar İpek kardeşlerin acısına ortak olan Alişan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hayırlı cumalar... 2 gündür Eylem ve Yaşar İpek kardeşlerimin yanına gidip kaybettikleri kardeşlerinin acısına ortak olmaya çalışıyorum. Bana Eylem ve Yaşar'ın sordukları 'Geçecek mi ağabey?' sorusu ve birlikte gözyaşlarımız...

"ACI DAHA DA BÜYÜYOR"

Geçmeyecek, hiçbir zaman geçmeyecek... Kardeş acısı hele ki genç bir yaşta hele ki hiçbir sağlık sorunu yokken olunca acınızı daha da büyütüyor...

Ama Allah bizi öyle bir yaratmış ki, hangi yakınını kaybedersen kaybet bir şekilde yaşamaya devam ediyorsun... Bundan sonra yapamam dediğin her şeyi yapıyorsun.

Ama tek bir gerçek var ki artık eksiksin ve gülüşlerin, sevinçlerin her şeyin yarım... Dua edeceğiz, hayırlar yapacağız kaybettiklerimizin adına, ruhuna...Ta ki kavuşacağımız güne kadar.

Allah sabırlar versin kardeşini, annesini, babasını, dostunu, arkadaşını kaybeden herkes için."