Kardeşinin çocuklarına babalık yapan Alişan, alışverişte görüntülendi

Kardeşinin ölümü ile sarsılan Alişan, yeğenleri Eyşan ve Ceylan ile alışverişe çıktı. Gazetecilerin sorularını kabul etmeyen Alişan, "Arkadaşlar başka zaman, şimdi olmaz" dedi.

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetti ve gözyaşları ile toprağa verdi.

Kardeşinin ardından kuzenini kaybeden ve zor günler geçiren Alişan, "Artık 4 çocuğum var" dediği yeğenleri ile görüntülendi.

Etiler'de yeğenleri ile alışveriş turunda görüntülenen Alişan, Eyşan ve Ceylan'ın elini bir kez bile bırakmadı.

Yeğenleri ile mağazaları kesen Alişan, elektrikli scooter alarak alışverişini sonlandırdı.

YEĞENLERİNİN YANINDA KONUŞMADI

Yaklaşık iki bin TL'lik alışveriş yapan Alişan, muhabirlerden soruları kabul etmeyerek, "Arkadaşlar başka zaman, şimdi olmaz" diyerek yeğenlerinin yanında konuşmak istemedi.

EYŞAN VE CEYLAN'A BABALIK YAPIYOR

Eliz ve Burak adında iki çocuğu olan ünlü sanatçıyı görenler, "Yeğenleri Eyşan ve Ceylan'a babalık ediyor" yorumunu yaptı.