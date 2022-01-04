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    Kardeşlerim dizisinde koronavirüs paniği

    Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncuları Onur Seyit Yaran ve Yiğit Koçak koronavirüse yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 07:04
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    Kardeşlerim dizisinde koronavirüs paniği

    Türkiye'de vaka sayılarındaki artış devam ederken dizi setlerinden de  koronavirüse yakalanan isimler tek tek açıklanıyor.

    Üç Kuruş, Yargı, Kırmızı Oda, Camdaki Kız, Evlilik Hakkında Her Şey, Bir Zamanlar Çukurova dizilerinin ardından Kardeşlerim'in de oyuncuları koronavirüse yakalandı.

    BAŞROL OYUNCULARI KORONAVİRÜSE YAKALANDI

    Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, ikinci sezonuyla da izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Kardeşlerim dizisinde koronavirüs paniği #1


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