Kardeşlerim dizisinin Oğulcan'ı Cihan Şimşek evlendi Kardeşlerim dizisinde Oğulcan karakterine hayat veren oyuncu Cihan Şimşek, uzun zamandır birlikte olduğu kız arkadaşıyla dünyaevine girdi.

ATV kanalında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Oğulcan'a hayat veren Cihan Şimşek, mutlu sona ulaştı.

Yakışıklı oyuncu 10 yılı aşkındır birlikte olduğu Sinem Şimşek ile evlendi.

İkilinin düğününe Kardeşlerim'den rol arkadaşları da akın etti.

Cihan Şimşek'in mutlu günü

Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncularından olan Şimşek, 10 yıllık sevgilisiyle evleneceklerini geçtiğimiz ay duyurmuştu.

Çift, İstanbul Beykoz’da organize edilen kır düğünüyle evlendi.

Mutlulukları gözlerinden okunan Cihan Şimşek ve Sinem Şimşek'in düğününe ünlüler akın etti. Düğüne katılan isimlerin arasında Alina Boz, Miray Daner, Helin Kandemir, Yiğit Koçak, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı, Aslı Mavitan ve Burak Can da yer aldı.