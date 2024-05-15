Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın ablasının yayınladığı video sosyal medyada gündem oldu Oyuncu Onur Seyit Yaran hakkında öz ablası, şoke eden iddialarda bulundu. Ablası, kardeşini tehdit ve tacizle suçladı.

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ensonhaber.com

Kardeşlerim dizisiyle ünlenen Onur Seyit Yaran, başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığı ile adından söz ettiriyor.

Ünlü isim bu defa bambaşka bir olay ile gündeme geldi. Onur Seyit Yaran'ın ablası, çektiği videolarla ortalığı karıştırdı.

Psikolojik taciz iddiası

Onur Seyit Yaran'ın öz ablası, peş peşe paylaştığı videolarda kardeşinin kendisine, eşine ve anne babasına psikolojik taciz uyguladığını dile getirdi.

"Silahlar gösteriyor"

"Günlerdir kardeşim tarafından tacize uğruyorum." diyen abla, gözyaşları içinde "Senin doğmamış çocuğunu, kocanı… diyerek küfürler ediyor, silahlar gösteriyor bize, sizi öldürürüm diyor." açıklamasında bulundu.

"Biz ona peygamberim diyecekmişiz"

Ardından, "Benim veya kocamın başına bir iş gelirse sorumlusu Onur Seyit Yaran'dır, kamuoyuna sesleniyorum." diye bağıran abla, "Biz ona peygamberim diyecekmişiz para veremiyormuşuz o yüzden ona sebat etmemiz gerekiyormuş o peygambermiş." ifadelerini kullandı.

Ablasının psikolojik tedavi gördüğünü açıkladı

Kan donduran bu iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken birkaç saat önce gözyaşları içinde korkunç iddialarda bulunan ablanın hesabından bir anda özür mesajı paylaşıldı. Olayları çarpıtarak anlattığını söyleyen Onur Seyit Yaran'ın ablası, yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiği için özür diledi. Onur Seyit Yaran'dan da konuya dair açıklama gecikmedi. Ablasının psikolojik tedavi gördüğünü belirten Yaran, söylenenlerin doğru olmadığını ima etti ve kendisine dair hukuksal bir süreç başlatmayacağını söyledi.