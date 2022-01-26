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    Karın içine mayoyla atlayan Pelin Akil koronavirüse yakalandı

    Geçtiğimiz günlerde mayoyla karın içine atladığı videoyu Instagram'dan paylaşan Pelin Akil, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 14:59
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    Karın içine mayoyla atlayan Pelin Akil koronavirüse yakalandı

    İki çocuk annesi ünlü oyuncu Pelin Akil, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. Akil,  geçtiğimiz gün mayoyla kara atladığı videoyu Instagram hesabından paylaşmış ve altına da "Ya akım ya zatürre" notunu düşmüştü.

    Akil'den üzücü haber geldi. Güzel oyuncu bugün koronavirüse yakalandığını duyurdu.

    "POZİTİF ÇIKTIM"

    İkiz kızları bulunan Akil, yeni bir paylaşım yaparak "Biraz önce ben de elendim a dostlar. Hızlı testim negatif, PCR testim pozitif. Umarım kızçelerime bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

    Pelin Akil, mayoyla kara atladı VİDEO ARŞİV

    Karın içine mayoyla atlayan Pelin Akil koronavirüse yakalandı #1

    Karın içine mayoyla atlayan Pelin Akil koronavirüse yakalandı #2

    Karın içine mayoyla atlayan Pelin Akil koronavirüse yakalandı #3


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