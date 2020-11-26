Karlie Kloss’tan ilk hamilelik pozu

Anne olmaya hazırlanan dünyaca ünlü model Karlie Kloss, büyüyen karnını gösteren yeni bir poz paylaştı.

Ünlü Victoria’s Secret modeli Karlie Kloss, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

IVANA TRUMP'IN ELTİSİ

Ivanka Trump'ın eşi Jares Kushner'in kardeşi Joshua Kushner ile evli olan ünlü model, geçen ay bir video ile hamile olduğunu açıklamasının ardından ilk hamilelik fotoğrafını yayınlamış oldu.

Joshua Kushner ile 2018 yılında evlenen Karlie Kloss, 2021’de ilk kez anne olacak.

İBDEN'A OY VERDİ

Öte yandan Kloss, Trump ailesiyle akrabalığı olmasına rağmen ABD seçimlerinde Joe Biden’a oy verdiğini açıklamaktan çekinmemişti. Üzerinde Joe Biden ve Kamala Harris yazan maskesi ile oy zarfını gösteren bir fotoğraf yayınlayan model, paylaşımına, “Oy verme planınız ne? Benimki bu – imzalı, mühürlü, (noter tasdikli) ve teslim edildi” yazmıştı.