Karnı burnunda Rihanna'dan çıplak poz! İkinci bebeğine hamile olan Rihanna, ilk bebeği RZA'nın hamilelik sürecinde çektirdiği karnı burnunda ve çıplak pozlarını hesabından paylaştı.

ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı Rihanna, rapçi ASAP Rocky ile yıllardır süregelen ilişkisi ve hamilelik süreçleri ile gündemdeki yerini koruyor.

Geçtiğimiz yıl ilk kez anne olan Rihanna, bir erkek bebek dünyaya getirdi.

ASAP Rocky ve Rihanna oğullarının adını bir süre sır gibi sakladı.

Bir süre sonra ise bebeğin adının RZA Athelston Mayers olduğu ortaya çıktı.

Üstsüz hamilelik pozu

Şu sıralar ikinci bebeğine hamile olan Rihanna, ilk hamileliğinde çekilen karnı burnunda pozlarıyla sık sık gündemde.

Rihanna, ilk defa hamileyken çektirdiği yarı çıplak pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Rihanna, fotoğrafların altına, “Bedenimin mucizesi hamilelik ve bebek RZA” notunu düştü.

Fotoğraf beğeni ve yorum rekoru kırdı.