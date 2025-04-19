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Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, anne oldu.

Geçtiğimiz aylarda bebek beklediğini duyuran Karsu ve eşi Mike Schrama, bebeklerini kucağına aldı.

34 yaşındaki şarkıcı, 11 Nisan'da oğlunu kucağına aldı.

ADINI AÇIKLADI

Şarkıcı, oğlunun adını "Blues Dönmez Schrama" olduğunu açıkladı.

"ELMA ÇİÇEKLERİ AÇMAYA BAŞLADIĞINDA OĞLUMUZ DÜNYAYA GELECEK"

Oğlunun fotoğraflarını paylaşan şarkıcı "Dokuz ay boyunca Mike’a hep şunu söyledim: 'Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.’ Ve 11 Nisan’da doğdu: Blues Dönmez Schrama." ifadelerini kullandı.

"BİLMEDİĞİMİZ BİR SEVGİYLE TANIŞTIK"

Şarkıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak, kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık."