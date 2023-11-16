Kasım ayında yazı yaşayan Hülya Avşar siyah mayosuyla poz verdi Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündem olan Hülya Avşar şimdi de Kasım ayında havuz başında güneşlendiği anları takipçileriyle paylaştı.

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Attığı her adımla adından söz ettiren hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca gündemde kalan 59 yaşındaki Hülya Avşar son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor.

Keyfi oldukça yerinde olan Hülya Avşar geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında yaza veda ettiği dansı ile adından söz ettirmişti.

Ünlü isim şimdi de kasım ayında havuz başında güneşlendiği anları takipçileriyle paylaştı.

"Kasım, güneş ve ben"

Siyah mayosuyla poz veren Avşar, "Kasım, güneş ve ben" notu ile pozlarını peş peşe paylaştı.

Paylaşımını yorumlara kapatan Avşar'ın bu gönderisi kısa sürüde binlerce beğeni aldı.