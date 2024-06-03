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Kasık dekolteli pantalon modası! Selen Görgüzel tarzından vazgeçmiyor

Kasık dekolteli pantalon modası! Selen Görgüzel tarzından vazgeçmiyor Estetik işlemleri ve sahneleriyle gündemden düşmeyen Selen Görgüzel, geçtiğimiz haftalarda düşük bel pantalon giymişti. Görgüzel'den sonra Sıla ve Hande Yener'de aynı tarzda sahneye çıkmıştı. Düşük belden vazgeçmeden Görgüzel'in son sahne tarzı yine gündem oldu.