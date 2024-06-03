Kasık dekolteli pantalon modası! Selen Görgüzel tarzından vazgeçmiyor

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Estetik haberleriyle adından sıkça söz ettiren Selen Görgüzel, sahne performansı, cesur kombini ve aynı şekilde iddialı kendisinden konuşturmayı başarıyor.
Yoğun bir şekilde çalışan Görgüzel, dün akşam da sahnedeydi.
Kasık dekolteli
Görgüzel, geçtiğimiz haftalarda yeniden moda yaptığı kasık dekolteli düşük bel pantalonu yine giydi.
Sosyal medyadan yeni karelerini yayınlayan Görgüzel'e yine yorum yağdı.
Dekolteli kıyafetleriyle dikkat çeken ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından kendisini eleştirenlere isyan etmişti:
"İtibar suikastı"
"İnsanlar bana itibar suikastını bilinçli olarak yapıyorlar. Ama umrumda değil. Ben şıklık adı altında tercih ettiğim kostümleri değişik buluyorum. Teşhir için giymiyorum bunları"
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