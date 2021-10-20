Kate Middleton 10 yıl önceki elbisesiyle davete katıldı

Londra'daki 'Earthshot Ödülü'ne Prens William ile ev sahipliği yapan Kate Middleton görünümüyle dikkatleri üzerine topladı.

Prens William ve eşi Kate Middleton, iklim değişikliğiyle mücadele programı olan 'Earthshot Ödülü'nün Londra'daki törenine ev sahipliği yaptı.

ESKİ ELBİSESİNİ GİYDİ

39 yaşındaki Düşes, etkinliğin ruhuna uygun olarak, 10 yıl önce Los Angeles'ta katıldığı BAFTA etkinliğinde giydiği lila elbisesini giydi.

Prens William ise gecenin temasına uygun olarak yeşil kadife bir takım elbiseyle davete katıldı.