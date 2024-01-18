Kate Middleton ameliyat oldu! Sırada bakın kim var... Sarayda hareketli günler Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyat geçirdiği ve 14 gün boyunca hastanede kalacağı açıklanırken, bir haber de Kral Charles'tan geldi.

AA

İngiliz Kraliyet Ailesi şu sıra sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor...

Galler Prensesi Kate Middleton'ın karnından ameliyat olduğu ve 14 gün hastanede kalacağı açıklanadı.

Kate'in 31 Mart'taki Paskalya öncesi kamu görevlerine dönmesi de beklenmiyor.

Yapılan açıklamada, "Galler Prensesi bu açıklamanın yaratacağı ilgiyi takdir etmekle birlikte; halkın, çocukları için mümkün olduğu kadar normalliği sürdürme arzusunu ve kişisel tıbbi gelişmelerinin gizli kalması yönündeki isteğini anlayacağını umuyor." denildi.

Bunun hemen akabinde ise Kral Charles için yeni bir açıklama geldi.

Prostat ameliyatı olacak

Buckingham Sarayı, Kral Charles'ın prostat büyümesi nedeniyle tedavi göreceğini duyurdu.

Açıklamada, 75 yaşındaki kralın hastalığının iyi huylu prostat büyümesi olduğu ve düzeltici bir prosedür için gelecek hafta hastaneye gideceği kaydedildi.

Kral Charles'ın halkla buluşmalarının iyileşme dönemi nedeniyle erteleneceği bilgisi paylaşıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)