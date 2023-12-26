Kate Middleton eşinden bakın ne istedi! Yılbaşını bahane etti... Prens William’ın eşi Kate Middleton'ın yılbaşı önncesi lüks bir hediye istediği öğrenildi. Middleton, eşinin kendisine aldığı her hediyeyi ise uzun süre kullanıyor.

ensonhaber.com

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde gelini Kate Middleton, yılbaşı öncesi gündem oldu.

Yılbaşına yaklaşırken İngilizler, Prens William'ın eşine alacağı hediyeyi merak etmeye başladı.

Daha önce eşinden alan hediyeleri uzun süre kullanan ve basına poz veren Middleton'ın, bu defa lüks bir hediye beklediği iddia edildi.

İngilizler "mücevher" bekliyor

İngilizler ve sarayda çalışanlardan alınan bilgilere göre; Prens William, eşine bir saat ya da mücevher alabilir.

Eğlenceli ve samimi hediyeler almayı seven Middleton'ın bu defa tercihini lüksten yana kullanması ise herkesi şaşırttı.

Yılbaşı karesi de geldi

Galler Prensi ile Prensesi, üç çocuklarıyla birlikte mutlu aile pozunu paylaştı.

10 yaşındaki Prens George, 8 yaşındaki Prenses Charlotte ve 5 yaşındaki Prens Louis'in portresi büyük ilgi gördü. Bebekliklerinden itibaren kameraların karşısında olan ve büyümelerine milyonlarca kişinin şahit olduğu Kraliyet çocukları, son halleriyle Noel fotoğrafına yansıdı.