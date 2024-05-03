Kate Middleton geleneği bozmadı, kızını fotoğrafladı

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin fertleri, kanserle mücadele ediyor.
Kral Charles'ın akabinde aralık ayından beri ortalarda olmayan Prenses Kate'in kansere yakalandığı ortaya çıktı.
Kansere yakalandığını duyurduktan sonra sessizliğe gömülen Kate, kızının doğum gününde geleneği bozmadı.
İngiltere Kraliyet Ailesi'nde tahtın üçüncü sıradaki varisi, Prens William ile Kate Middleton'ın kızı Prenses Charlotte 9 yaşına bastı.
Fotoğrafı Kate çekti
Sosyal medyadan paylaşılan karenin, Kate Middleton tarafından çekildiği belirtildi.
Amatör olarak fotoğrafçılıkla uğraşan Middleton, çocuklarının portrelerini böyle özel günlerde sık sık çekiyor.
Geçtiğimiz haftalarda Prens William ile Kate Middleton'ın küçük oğlu Prens Louis, 6 yaşına basmıştı.
Fotoğraf, Adelaide Cottage arazisinde çocuklarının doğum günü portrelerini çeken annesi Galler Prensesi tarafından çekildi.
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