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Kate Middleton geleneği bozmadı, kızını fotoğrafladı

Kate Middleton geleneği bozmadı, kızını fotoğrafladı Galler Prensesi Kate Middleton ile Prens William'ın kızları ve İngiltere tahtının üçüncü varisi olan Prenses Charlotte, 9 yaşına bastı.