Kate Middleton ile ilgili kötü haber geldi Kanser tedavisi gören Kate Middleton'ın yıl sonuna doğru bir ameliyat daha geçireceği öğrenildi.

ensonhaber.com

Ocak ayında karın ameliyatı geçiren ve akabinde kanser olduğunu açıklayan Kate Middleton'ın tedavisi sürüyor.

Bu tedaviye dair süreç gizli tutulurken, medyaya yeni bir haber sızdı.

İspanyol Gazeteci Concha Calleja, Galler Prensesi'nin sağlık durumu hakkında hayranlarını telaşlandıracak bilgiler paylaştı.

Durumu iyi değil

Önceki gün Telecino kanalında yayınlanan Fiesta adlı programa katılan Calleja, Kate'in durumunun sanıldığından daha kötü olduğunu ileri sürdü.

Yeniden ameliyat olacak

Concha Calleja, yıl sonuna kadar ki tüm görüşme ve etkinliklerini iptal eden Middleton hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Kate Middleton hakkında özellikle, 'Size en kötünün geride kaldığını söylemek isterdim ama bu doğru değil. En kötüsü daha yaşanmadı' dendi. Prenses'in tedavisi ağustos ayına kadar bitmeyecek ve yıl sonundan önce bir ameliyat daha geçirmesi gerekecek. Onu şimdilik göreceğimizi sanmıyorum, en azından iyileşene kadar."