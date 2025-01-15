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Kate Middleton için 2024 yılı oldukça zordu...

Dünyanın sevdiği isimlerin başında gelen Kate, kansere yakalandı ve uzun süre tedavi gördü.

Ortalıkta olmadığı dönemlerde hakkında birçok iddia ortaya atılan Kate Middleton, 2024 sonuna doğru ise yavaş yavaş etkinliklerde boy göstermeye başlamıştı.

"İyi" olduğunu dile getiren Kate, bir mesaj daha yayınladı ve kanseri atlattığının müjdesini verdi.

"İYİLEŞMEYE ODAKLIYIM"

Galler Prensesi Kate Middleton, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında hastalığının gerileme sürecine girdiğini duyurdu. “Rahatladığını” ve “iyileşmeye odaklandığını” söyleyen Middleton, tedavi gördüğü Londra’daki Royal Marsden Hastanesi’ni ziyaret etti.

"GÖRDÜĞÜMÜZ İLGİ OLAĞANÜSTÜYDÜ"

Kendisine çok iyi baktıkları için hastane personeline teşekkür etmek ve hastaları görmek için hastaneyi ziyaret eden Middleton, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: