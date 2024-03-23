Kate Middleton "Kanserim" dedi... Meghan Markle'den destek gecikmedi Gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıklarken, Meghan ve Harry çiftinden destek geldi.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz aylarda karın bölgesinden ameliyat olan ve ortalardan kaybolan Kate Middleton, dün bir video yayınlayarak kanser olduğunu açıkladı.

Haberi aldıktan sonra zorlandığını belirten Kate, kemoterapiye başladığını söyledi.

Büyük bir şok yaşadığını ifade eden Middleton, “Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" dedi.

Kate'ın açıklamalarının ardından gelen destek mesajlarından birisi de Meghan ve Harry çiftinden oldu.

"Kate ve ailesine.."

Kraliyet hayatına veda ederek ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti de Prenses Kate'in açıklamasının ardından iyi dileklerde bulundu.

Sussex Dükü ve Düşesi "Kate ve ailesine sağlık ve şifa diliyoruz ve bunu özel olarak ve huzur içinde yapabilmelerini umuyoruz" ifadelerine yer verdi.