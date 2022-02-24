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    Kate Middleton kaydıraktan kaydı

    İngiltere'de tahtın ikici sıradaki varisi olan Prens William eşi Kate Middleton, Danimarka'da çocuklar gibi eğlendi.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 12:43
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    Kate Middleton kaydıraktan kaydı

    İngiltere'de Kraliyet tahtının ikinci adayı olan Cambridge Dükü Prens William'ın eşi Düşes Kate Middleton, Danimarka'ya gitti.

    Ziyaretlerde bulunan Middleton, Danimarka Kraliçesi II. Margrethe ve gelini Prenses Mary ile bir araya geldi.

    PRENSES KAYDI

    Temasları kapsamında Lego Vakfı'nı ve bir anaokulu da ziyaret eden Kate Middleton, açık havada çocuklarla ve aileleriyle sohbet etti.

    "ÇOCUKLAR BENİ KISKANDI"

    Middleton, sohbet sonrası tüplü bir kaydıraktan kayarak çocuklar gibi eğlendi. Neşe içinde kaydıktan sonra da "Bulunduğu yerin ruhuna uygun olarak bunu yapmak zorunda olduğunu" söyledi.

    Middleton, çocukları 8 yaşındaki George, 6 yaşındaki Charlotte ve üç yaşındaki Louis'nin, buraya gelemedikleri için kendisini kıskandıklarını da söyledi.

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