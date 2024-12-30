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Kate Middleton ve Meghan Markle'ın arası hiçbir zaman iyi olmadı.

İngiltere'den ayrıldıktan sonra Amerika'da çeşitli röportajlar veren Meghan Markle da bunu doğruladı.

Hatta ikilinin, yıllar önce gerçekleşen düğünde ciddi bir tartışma yaşadığı ve iplerin o zaman koptuğu söyleniyordu.

Bu söylenti Prens Harry tarafından da yıllar sonra doğrulandı.

PRENS HARRY, SIRLARI ORTAYA DÖKTÜ

İngiliz basını, Meghan'ın Prens William ve Prenses Kate'in kızı Prenses Charlotte'ın nedime elbisesiyle ilgili bir anlaşmazlık yüzünden Kate'i ağlattığını iddia etmişti.

Bu iddiayı Markle, yıllar sonra Amerika'da yalanladı ve ağlatılan kişinin kendisi olduğunu söyledi.

Harry ise "Spare" isimli kitabında, düğünden dört gün önce Kate'in Meghan'a mesaj atarak elbiselerin yeniden yapılması gerektiğini söylediğini yazdı.

Meghan'ın, babası Thomas Markle'ın kalp ameliyatı geçirdiği için de mesajına hemen dönemediğini söyledi.

MEGHAN MESAJA DÖNDÜ AMA...

Prens Harry kitabında mesajlaşma krizini anlattığı bölümde; Meghan'ın ertesi gün mesaja geri döndüğünü ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

TERZİYE YÖNLENDİRDİ

Prens Harry sözlerinde; daha sonra Kate'e terziyi ziyaret etmesi için ısrar ederek, "Başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Eğer elbise olmuyorsa lütfen Charlotte'u Ajay'e götür. Tüm gün seni bekliyor." dedi. Kate'in ise sadece "Tamam" dediği ve ikilinin arasındaki bağın, bu elbise ve mesaj krizinden sonra tamamen koptuğunu yazdı.