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Kate Middleton ve Prens William, evlilik yıl dönümünü kutluyor

Kate Middleton ve Prens William, evlilik yıl dönümünü kutluyor Kate Middleton ve Prens William, bugün 13'üncü evlilik yıl dönümlerini kutlayacak. Bu sene yapılacak olan kutlamalar, kanserin gölgesinde geçecek.