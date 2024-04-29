Kate Middleton ve Prens William, evlilik yıl dönümünü kutluyor

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Kate Middleton, geçtiğimiz aylarda kanser olduğunu açıkladı.
Uzun zamandır ortalarda gözükmeyen Middleton, kanser olduğunu açıklayarak herkesi şoke etti.
Tedavisinin sürdüğünü söyleyen Kate, bugün Prens William ile evliliğinin 13'üncü yılını kutlayacak.
Kanserin gölgesinde...
Kate Middleton, hastalığı sürecinde basın karşısına çıkmaktan kaçınıyor. Bu nedenle evlilik yıl dönümü kutlamalarının da sakin geçeceği tahmin ediliyor.
Instagram paylaşımı gelmedi
İkilinin evlilik yıl dönümlerine özel henüz Instagram'dan bir paylaşım gelmedi. Instagram üzerinden yapılacak paylaşımda Kate'in son halinin de paylaşılıp paylaşılmayacağı merak ediliyor.
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