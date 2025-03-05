Kate Middleton ve Prens William mutfakta hamur açtı

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Kate Middleton için 2024 oldukça zor geçti.

Prenses, 2024 yıkında kansere yakalandığını açıkladı ve uzun bir tedavi sürecinden geçtikten sonra geri döndü.

Yeniden hayata bağlanan prenses, eşiyle birlikte bu kez mutfağa girdi ve hamur açtı.

Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton, geçtiğimiz günlerde Galler'deki bir topluluğa yaptıkları ziyaret sırasında mutfakta çalıştı.

KEK YAPTILAR

Geçen yıl şiddetli sel felaketine uğrayan bir Galler kasabası olan Pontypridd'e giden Kraliyet çifti, mutfakta geleneksel Galler keki yapmayı denedi.

ELLERİNE OKLAVA ALDILAR

Kraliyet çifti, önlüklerini taktı, kollarını sıvayarak ellerine oklavalarını aldı.

Çiftin Instagram hesabında paylaşılan bir fotoğrafta, Prens ile Prenses'in gülerken verdiği pozun altına; "Gal keki isteyen var mı?" notu düşüldü.

Kraliyet Ailesi, tatlı ikramlarını hazırladıktan sonra kalabalığın içindeki çocuklara ikram etti.