Kate Middleton yeni yaşını kutluyor! Krala herkesten daha yakın... İngiltere Kraliyet Ailesi'nin gözdesi Kate Middleton yeni yaşını kutlarken, gündeme gelen detaylar ise ailedeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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ensonhaber.com

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde isimlerinden olan Kate Middleton, bugün yeni yaşını kutluyor.

42 yaşına giren Prenses, Diana'dan sonra İngilizlerin sevdiği ve saygı duyduğu isimlerin başında geliyor.

Meghan Markle'ın aksine Kraliyet'e ayak uyduran Kate, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda da özellikle çocuklarla bir araya gelmeyi seviyor.

3 çocuğu olan ve onları titizlikle yetiştiren Kate, çocukla daha farklı bir bağ kuruyor.

Kral'ın en yakınlarından...

Karliyet'e yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre ise Prenses Kate, Kral Charles'a yakın olan bir isim...

Kral'ın güvendiği isimlerin başında gelen Kate, Prens William'ı yönlendirme noktasında da oldukça başarılı.

Arabulucu Kate

Middleton'ın Kral Charles ile olan ilişkisini anlatan Kraliyet'e yakın bazı kaynaklar, "O ve Kral'ın birbirlerine son derece yakın oldukları çok açık. Hatta bazen ona William'dan bile daha yakın." dedi.

Ayrıca Prenses'in, eşi William ve Kral Charles arasındaki inatlaşmalı ilişkide zaman zaman arabuluculuk görevini üstlendiği de belirtildi.

Bunun dışında da Kate, eşinin hayatında yer alan önemli gelişmeleri de takip ediyor. Bu konuda ise yine Kraliyet kaynakları, Prenses'in "muazzam" olduğunu söylüyor.

Kate ve Prens William'ın en önemli özelliği ise geriye bakmıyor olmaları...

İkili, Kraliyet'te idari işlere ve özel hayatına odaklanmış durumda. Geriye bakmayı pek tercih etmiyorlar. Burada ise akıllara Meghan Markle ile olan tartışmalar geliyor.

Kate'in bu konuda hiç konuşmaması olması da dikkati çekiyor.