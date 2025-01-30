Kate Middleton'a ünlü bir dergiden teklif

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İngiltere Kraliyet Ailesi'nin en gözde ismi Kate Middleton, zor günleri geride bıraktı.

Geçtiğimiz yıl kanserle mücadele eden Kate, yeni bir döngüye adım atmaya hazırlanıyor.

Moda dünyasında yaptığı kombinlerle dikkatleri üzerine çeken Prenses, ünlü bir markadan iş teklifi aldı.

Kate Middleton'ın modaya olan ilgisi, dünyanın en büyük moda otoritesi olarak kabul edilen Anna Wintour tarafından fark edildi.

"KAPAKLARDA YER AL"

Basına yansıyan bilgilere göre; Wintour, Middleton'a ünlü bir derginin kapaklarında yer alması için teklif yaptı.

Bu özel teklif, Kate'in kendi fotoğrafçısını seçmesine, moda seçimlerinden sorumlu olmasına ve röportaj verip vermemeye karar vermesine olanak tanıyor.

SEÇİM ŞANSI VERİLDİ

Bir kaynak, Anna Wintour'un Kate Middleton'a hem ABD hem de İngiltere'nin küresel derginin kapakları arasından seçim yapma hakkı tanıdığını belirtti.