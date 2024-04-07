Kate Middleton'ın hastalık süreci: Nasıl öğrendi, masrafları kim karşılıyor? Kansere yakalandığını ve tedavi sürecinde olduğunu açıklayan Galler Prensesi Kate Middleton'a dair detaylar gündeme gelmeye devam ediyor.

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Galler Prensesi Kate Middleton, ocak ayından beri ortalıklarda yoktu.

Bu süre içerisinde Kate'ın aldatıldığı hatta öldüğüne dair birçok iddia gündeme geldi.

Ancak Kate Middleton, yayınladığı bir video ile kanser olduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi.

Kate'ın hastalık süreci

Kate ocak ayında ameliyat oldu ve Saray o dönem ameliyatın detaylarını açıklamadı.

Kate video mesajında kanser teşhisinin ameliyatın ardından yapılan testlerle konulduğunu söyledi.

Kate, 22 Mart'ta paylaştığı video mesajında, kanserin türünü açıklamadı.

Kensington Sarayı da bu bilgiyi paylaşmadı.

Bir saray sözcüsü “Özel sağlık bilgileriyle ilgili detayları paylaşmayacağız. Prensesin de herkes gibi mahremiyet hakkı vardır” dedi.

Saraydan yapılan açıklamaya göre Ocak ayındaki ameliyat başarılı geçti ancak sonrasında yapılan testlerde kanser tespit edildi.

Tedavisinin masrafını devlet mi karşılıyor

Kate’in ameliyatı London Clinic adlı özel bir hastanede yapıldı. Şu anki tedavisinin nerede yapıldığı ise açıklanmadı.

Kate video mesajında “müthiş bir sağlık ekibim var” ifadelerini kullanmıştı.