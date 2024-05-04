Kate Middleton'ın modacısı konuştu, son durumu anlattı Kanserle mücadale eden Kate Middleton'ın modacısı Amaia Arrieta yaptığı açıklamada, kraliyetin zor günlerden geçtiğini belirtti:

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Bir süredir göz önünde olmayan ve kansere yakalandığını açıklayan Kate Middleton, inzivaya çekildi.

Kanser sürecini sakin bir şekilde ailesiyle geçirmek isteyen Middleton'ın son durumu ve kanser türü ise sır gibi saklanıyor.

Bu konuya dair saraydan net bir açıklama gelmezken, gelen açıklamalarda ise "Prenses'in istediğine saygı gösteriyoruz" deniliyor.

Ancak Prens William ve Kate'ın modacısı olan Amaia Arrieta yaptığı açıklamada herkesi şaşırttı.

"Cehennem günleri..."

Arrieta, Daily Telegraph'a kraliyet çiftinin mevcut zorluklarıyla ilgili düşüncelerini ve kraliyet çevresi içindeki kişisel dinamiklere dair açıklama yaptı.

"Şu anda kalbim kırık, sanırım cehennemden geçiyorlar, umarım geri dönerler. Bu gerçekten kişisel bir durum" dedi.

Yıllar süren dostluk

Arrieta'nın kraliyet ailesiyle bağları, on yıl önce Prens George'un bakımına yardımcı olan, William ve Harry'nin eski dadısı olan Jessie Webb'e kadar uzanıyor.

Arrieta artık mevcut dadıları Maria Borrallo ile yakın iş birliği yaparak kraliyet çocuklarının çeşitli durumlar için kusursuz bir şekilde giyinmesini de sağlıyor.