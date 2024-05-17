Kate Middleton'ın sağlık durumu nasıl? Son detayları eşi paylaştı Şu sıralar kanser tedavisi gören Kate Middleton'ın son durumunu eşi Prens William açıkladı.

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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin göz bebeği Kate Middleton, geçtiğimiz aylarda kanser olduğunu açıkladı.

Bu açıklamanın ardından tedavi sürecine devam eden Middleton'ın ne zaman halkın içine karışacağı da merak ediliyor.

Prenses bir süre daha sahalardan uzak kalacak ve etkinliklerde boy göstermeyecek.

Prens William son durumu paylaştı

Prens William, kanser tedavisi gören eşi Kate Middleton'ın hastanedeki son randevusu sırasında olumlu bir gelişme paylaştı.

41 yaşındaki Galler Prensi, 10 Mayıs Cuma günü Scilly Adaları'ndaki St. Mary's Community Hastanesi'ne vardıklarında Kate ve çocukları Prens George (10), Prenses Charlotte (9) ve Prens Louis (6) hakkında kısaca konuştu. Bir personel, ailesini sordu.

"İyi gidiyor..."

"Prenses Kate'in nasıl olduğunu sorabilir miyim?" diyen personele Prens William, cevap verdi. William, "İyi gidiyor, teşekkür ederim." diye yanıtladı.

"Çok hoş, peki çocuklar nasıl?" sorusuna ise William, "Çocuklar benim burada olmamı ve kendilerinin burada olmamasını çok kıskanıyorlar." diye itiraf etti.

Scilly Adaları'nın Galler Prensi ve Prensesi ile çocukları için favori bir kaçamak yeri olduğu biliniyor ve Kraliyet çifti daha önce Tresco çevresinde bisiklet sürerken görüntülenmişti.

Çocukluğunda Prenses Diana, Kral Charles ve Prens Harry ile orada vakit geçiren William, bir geleneği sürdürüyor.