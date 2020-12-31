Kate Middleton'un kıyafete harcadığı para ortaya çıktı

Kate Middleton, 2020'de kıyafete 94 bin sterlin harcadı.

İngiltere Prensi William’ın eşi Düşes Kate’in, 2020 yılında kıyafete toplam 94 bin sterlin (939 bin TL) harcadığı ortaya çıktı.

SALGIN MASRAFLARI AZALTTI

Salgının da etkisiyle geçen yıla göre daha az harcama yapan Düşes’in, 2020’de kamuoyunun karşısına altı kez yeni kıyafetle çıktığı bildirildi.

Düşes Kate’in 2019’da gardırobu için 103 bin sterlin (1 milyon lira) harcarken, bu yıl çoğu kez daha önce giydiği kıyafetleri kullandığı ifade edildi.

EN PAHALI KIYAFETİNİ İRLANDA'DA GİYDİ

38 yaşındaki Düşes’in bu yılki en pahalı görünümü ise mart ayında İrlanda’nın başkenti Dublin’e gittiğinde giydiği, toplam değeri 22 bin sterlin (219 bin lira) olan giysi ve mücevherleri oldu.