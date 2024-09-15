Kate Winslet cinsel isteğini artırmak için tedavi oluyor Dünyanın Titanik filmiyle tanıdığı güzel oyuncu Kate Winslet, libidosunun düştüğünü ve cinsel isteğini artırmak için testosteron replasman tedavisi gördüğünü açıkladı.

Haber Merkezi

Dünya sinema tarihinin en ünlü filmlerinin başında Titanik filmi geliyor.

Film sadece teknik ve gişe başarısıyla değil sinema sektörüne kazandırdığı yıldızlarla da dikkat çekiyor.

Filmin yıldızları Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio hala sinema sektörünün aranan isimleri.

Ekranların aranan yüzü Winslet, ilerleyen yaşına rağmen güzelliği ile dikkat çekerken katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"LİBİDOM DÜŞTÜ"

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Cinsel yaşamına dair konuşan Winslet, cinsel isteğini artırmak için tedavi gördüğünü söyledi. Page Six

"CİNSEL İSTEK ARTIRICI TEDAVİ GÖRÜYORUM"

Page Six'in haberine göre libidosunun düşük olduğunu, artırmak için testosteron replasman tedavisi gördüğünü söyleyen ünlü yıldız "Birçok insan bunu bilmiyor ama kadınların vücudunda testosteron var, yumurtalar gibi bittiğinde o da biter ve bittiğinde onu yerine koymanız gerekir ve bu yapılabilecek bir şeydir ve kendinizi tekrar seksi hissedersiniz" dedi.

Winslet, kadınların vücutlarında zamanla meydana gelen kaçınılmaz değişikliklere rağmen yaşla birlikte gelen birçok olumlu şeyin de olduğunu söyleyen güzel oyuncu "Bence kadınlar yaşlandıkça daha çekici, daha seksi oluyorlar ve kim oldukları gerçeğine daha çok gömülüyorlar, daha güçlü oluyorlar, dünyada daha az umursuyor ve bu güçlendirici bir şey" diye konuştu.