Kate Winslet'tan Titanik itirafı Oscar'lı oyuncu Kate Winslet, Leonardo DiCaprio ile başrolleri paylaştıkları "Titanik" filmindeki "Uçuyorum" sahnesiyle ilgili "Tam bir kabustu" dedi.

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11 dalda Oscar kazanan 1997 yapımı James Cameron imzalı Titanik filmi, hala çok konuşulan filmler arasında yer alıyor..

Leonardo DiCaprio ile başrolleri paylaşan ve "Rose" karakterine hayat veren Kate Winslet, filmin elde ettiği başarılarla bir Hollywood yıldızına dönüştü..

Titanik’in kazandığı başarıdan sonra yer aldığı projelerle ve oyunculuk performansıyla adından söz ettiren 48 yaşındaki İngiliz yıldız Kate Winslet, filmdeki meşhur "Uçuyorum" sahnesiyle ilgili itiraflarda bulundu.

Rol aldığı filmlerin en meşhur sahnelerini Vanity Fair için izleyip yorumlayan ünlü isim, geriye dönüp baktığında bu sahneyi çekerken her şeyin söylendiği kadar iyi olmadığını itiraf etti.

"Sürekli öpüşüyorduk, makyajı yüzümde leke bırakıyordu"

"Tanrım, tam bir romantik, değil mi? Dünyadaki her genç kızın Leonardo DiCaprio tarafından öpülmek istemesine şaşmamalı" diye espri yapan Winslet, şunları söyledi:

Ama sanıldığı kadar iyi değil. Sürekli öpüşüyorduk. Benim çok soluk bir makyajım vardı ve çekimler arasında ikimizin de makyajını kontrol etmem gerekiyordu. Ben her çekimden sonra karamelli çikolata emmiş gibi görünüyordum çünkü onun makyajı üzerimde leke bırakıyordu.

"Tam bir kabustu"

Kendi makyajının da ünlü aktörün yanaklarında leke bıraktığını anlatan Winslet, DiCaprio'nun yüzünde bir parça eksikmiş gibi göründüğünü "Tanrım, tam bir karmaşaydı" sözleriyle ifade etti.

Çekimlerin yapıldığı korkulukların makyaj ekibi için çok yüksek olduğunu söyleyen ödüllü oyuncu, sahneyi bir kabus diye tanımladı.