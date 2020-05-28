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    Katy Perry, Afra Saraçoğlu'nu beğendi

    Dünyaca ünlü isim Katy Perry, genç oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Instagram gönderisini beğendi.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2020 - 12:29
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    Katy Perry, Afra Saraçoğlu'nu beğendi

    Son olarak ‘Öğretmen’ dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu’nun fanları, güzel oyuncuya, Katy Perry’nin Daisies (Papatyalar) şarkısında maskeli photoshop yaptı.

    KATY BEĞENDİ

    Güzel oyuncunun fanları, bu fotoğrafı Katy Perry’e beğendirmek için büyük bir çaba sarfetti. Amerikalı ünlü şarkıcının dikkatini çekmeye çalışan oyuncunun sevenleri, sonunda başarılı oldu. Perry, Saraçoğlu’nun gönderisini beğendi.

    Saraçoğlu da fanlarına teşekkür etti.

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