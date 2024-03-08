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Katy Perry, arkasını dönünce olanlar oldu! Bir bakan bir daha baktı

Katy Perry, arkasını dönünce olanlar oldu! Bir bakan bir daha baktı Billboard Woman in Music Ödülleri'ne katılan ünlü şarkıcı Katy Perry kırmızı kıyafetiyle herkesin dikkatini çekti.