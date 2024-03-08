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Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Los Angeles'taki Billboard Woman in Music Ödülleri'nde boy gösterdi.
Etkinliğine çok garip bir kıyafetle gelen Perry, sırtı bağcıklı, kırmızı bir görünümle poz verdi.
Katy Perry arkasını dönünce şarkıcının halini görenler bakmaktan gözlerini alamadı. Şarkıcının ilginç görünümü ağızları açık bıraktı.
Çıkartmalı elbise
Ayrıca sırtının alt kısmında deriye benzemesi amaçlanan kelebek şeklinde bir çıkartma da vardı.
Katy Perry, kırmızı halıda kelimenin tam anlamıyla şok edici bir giriş yaptı.
Şarkıcının görünümüne sosyal medyada tepki yağdı.
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