Katy Perry'den hamilelik pozu

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Katy Perry, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz mart ayında, nişanlısı Orlando Bloom ile bir bebek beklediklerini açıklayan ünlü şarkıcı Katy Perry, hayranlarını heyecanlandıran fotoğrafı paylaştı.

"YABANİ OTLAR TEMİZLENMELİ"

35 yaşındaki Perry, çölde çekilen iki tane fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Şarkıcı, bu pozlara, "Eğer bir mesafe istiyorsam, bu deriden sıyrılmalıyım, eğer mesafeyi istiyorsam, güneşin içeri girmesine izin vermeliyim, yabani otları temizlemeli ve öngörüme odaklanmalıyım" dizelerini yazdı.