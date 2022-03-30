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- Katy Perry'nin pantolonu yırtıldı
Katy Perry'nin pantolonu yırtıldı
Jürisi olduğu programda pantolonunun azizliğine uğrayan Katy Perry'e canlı yayında müdahale edildi.
- Haber Merkezi
- 30.03.2022 - 13:42
- Güncelleme : 30.03.2022 - 14:41
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Katy Perry, jürisi olduğu programda küçük bir kaza yaşadı.
Şarkı söylediği sırada değişik hareketler yapan ünlü şarkıcının bir anda pantolonu yırtıldı.
BANTLADILAR
İç çamaşırı görünen Katy Perry'e jüri arkadaşları yardım etti. Katy Perry'in pantolonunun yırtılan yeri canlı yayında bantlandı.
Geçtiğimiz yıllarda nişanlısı oyuncu Orlando Bloom'la ilk bebeklerini kucaklarına alan 36 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı, "Hamileliğim 'kaza değil', Orlando Bloom'la çocuk sahibi olmak istedik." demişti.
Katy Perry'nin pantolonu yırtıldı VİDEO