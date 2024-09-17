Haber Merkezi
Oyuncuları arasında Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci, Aslı Enver ve Sarp Apak gibi ünlü isimler yer alan Kavak Yelleri, 2007-2011 yılları arasında ekranların en çok izlenen yapımlarındandı.
Kavak Yelleri dizisinde Efe rolüne Dağhan Külegeç, Deniz rolüne ise İbrahim Kendirdci hayat veriyordu.
Saçlarına ve sakallarına aklar düşen Dağhan Külegeç ile İbrahim Kendirci, dizi bittikten 13 yıl sonra buluştu.
"NABER DENİZ"
Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci ile pozunu Instagram'da 'Naber Deniz' notu ile paylaştı.
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