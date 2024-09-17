Haberler



Magazin



Kavak Yelleri'nin Deniz'i ve Efe'si yıllar sonra buluştu! O kare sosyal medyada gündem oldu

Kavak Yelleri'nin Deniz'i ve Efe'si yıllar sonra buluştu! O kare sosyal medyada gündem oldu Bir dönemin fenomen yapımlarından Kavak Yelleri dizisinde Deniz rolüne hayat veren İbrahim Kendirci ve Efe rolüne hayat veren Dağhan Külegeç 13 yıl sonra ilk kez bir araya geldi.