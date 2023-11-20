Kaya Çilingiroğlu, çocukları Zehra ve Kaya'nın küçüklük fotoğrafını paylaştı

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Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar, 1997 yılında evlenmişti. İkili, ünlüler dünyasının en dikkat çeken çiftlerinden olmuştu.
İkili, Çilingiroğlu'nun eşini Feraye Tanyolaç ile aldattığı iddiaları sonrası 2005'te yollarını ayırmıştı.
2009'da Tanyolaç'la dünyaevine giren Çilingiroğlu, 2014'te ikinci kez boşanmıştı.
Almanya'da doğan, aslen Trabzonlu olan Çilingiroğlu, çocuklarıyla çıktığı köy turundan paylaşımlar yaptı.
Çilingiroğlu, yayınladığı eski bir kareyi Instagram hesabından yayınlayıp, takipçilerini geçmişe götürdü.
Çocuklarının küçüklük hallerini yayınlayan Kaya Çilingiroğlu'na takipçilerinden yorum yağdı.
"Aşklar aşklar"
Avşar eski eşinin yayınladığı kareye "Aşklar aşklar" mesajını yazdı.
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