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- Kaya Çilingiroğlu gaz maskesi taktı
Kaya Çilingiroğlu gaz maskesi taktı
Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla şaşırtmaya devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 31.12.2020 - 14:25
- Güncelleme : 31.12.2020 - 14:37
Pandemi başından bu yana cerrahi maske takmamakta ısrarcı olması nedeniyle eleştirilen Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.
GAZ MASKESİ TAKTI
Gaz maskesi taktığı fotoğrafı paylaşan Kaya Çilingiroğlu, görenleri şaşırttı.
Çilingiroğlu'nun takipçileri, "Tedbiri elden bırakmamak gerek" yorumlarında bulundu.