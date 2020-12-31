Kaya Çilingiroğlu gaz maskesi taktı

Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla şaşırtmaya devam ediyor.

Pandemi başından bu yana cerrahi maske takmamakta ısrarcı olması nedeniyle eleştirilen Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

GAZ MASKESİ TAKTI

Gaz maskesi taktığı fotoğrafı paylaşan Kaya Çilingiroğlu, görenleri şaşırttı.

Çilingiroğlu'nun takipçileri, "Tedbiri elden bırakmamak gerek" yorumlarında bulundu.