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    Kaya Çilingiroğlu gaz maskesi taktı

    Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla şaşırtmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2020 - 14:25
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 14:37
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    Kaya Çilingiroğlu gaz maskesi taktı

    Pandemi başından bu yana cerrahi maske takmamakta ısrarcı olması nedeniyle eleştirilen Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

    GAZ MASKESİ TAKTI

    Gaz maskesi taktığı fotoğrafı paylaşan Kaya Çilingiroğlu, görenleri şaşırttı.

    Çilingiroğlu'nun takipçileri, "Tedbiri elden bırakmamak gerek" yorumlarında bulundu.

    Kaya Çilingiroğlu gaz maskesi taktı #1

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