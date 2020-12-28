Kaya Çilingiroğlu, karakola gitti

Kaya Çilingiroğlu, kendisini rahatsız ettiği ve kapıda unuttuğu anahtarı çaldığı iddiasıyla İlknur A.’dan şikayetçi oldu.

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, evine gelerek kendisini rahatsız ettiği ve kapıda unuttuğu anahtarı çaldığı iddiasıyla İlknur A. adlı kadın hakkında şikayetçi oldu ve 1 ay tedbir kararı aldırdı.

"ANAHTARI ALIP GİTTİ"

İddiaya göre, Kaya Çilingiroğlu’nun Etiler’deki evine gelen daha önceden tanıdığı İlknur A. kapının açılmaması üzerine geri gitti. Bir süre sonra evden ayrılan Kaya Çilingiroğlu’nu annesi aradı. Anne Gülümser hanım oğluna, bir kadının geldiğini, anahtarı kapının üzerinde unuttuğu için kadının anahtarı da alıp konuttan uzaklaştığını iletti. Bunun üzerine Çilingiroğlu, emniyet ekipleriyle durumu paylaşıp İlknur A.’dan şikayetçi oldu.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Çilingiroğlu ifadesinde, “İlknur A.’nın eve nasıl çıktığını bilmiyorum. İlknur A.’nın hangi sebeple böyle bir eylemde bulunduğunu bilmiyorum. Aramızda husumet yoktur. Evimin kapısında zarar ziyan da yoktur. Zorlama olmadığı için olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yapmasını istemiyorum. Ben İlknur A.’yı aylardır görmedim. 1 ya da 2 defa bulunduğum konuta gelmiştir. Evimin anahtarını çalan İlknur A.’dan şikayetçiyim” dedi.

"ANAHTARI TESLİM ETMEK İSTEDİM"

Şikâyet üzerine ifade veren İlknur A., Kaya Çilingiroğlu’nun eski erkek arkadaşı olduğunu belirtti. Çilingiroğlu’nu ziyaret amaçlı evine gittiğini ifadesinde anlatan İlknur A., “Apartmanın giriş kapısını Kaya’nın annesi Gülümser hanım açtı. Dairenin önüne gittiğimde Gülümser hanım bana kim olduğumu sordu. Ben de ismimi söyledim. Bana hitaben böyle birini tanımadığını söyledi. Bu sırada dairenin kapısında anahtar takılıydı. Anahtarı alıp ikametten ayrıldım. Birkaç saat sonra sakin kafa ile anahtarı teslim etmek için tekrar Kaya’nın oturduğu eve gittim. Güvenlik görevlisi kollarımdan tutup haddini aşan kelimeler kullandı. Sonra emniyet ekipleri geldi. Kaya Çilingiroğlu ile aramızda özel olan ifademde geçmesini istemediğim gerginlik olduğu için böyle bir eylemi gerçekleştirdim. Anahtarı benim geleceğim bilindiği için kapının üzerinde bırakıldığını düşünüyorum. Evde Kaya yerine annesini görünce de düşünmeden anahtarı alıp birden kaçtım” dedi.