Euro
11.1139
-0.31%
Dolar
9.5896
0.65%
Altın
550.2
-0.15%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
591.183
-0.48%
BTXN Coin
26.73
4.41%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 14 C

    Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ile fotoğrafını paylaştı

    Kızı Zehra ile golf sahasında poz veren Kaya Çilingiroğlu, paylaştığı fotoğrafın altına "Kime benziyor?" notunu düştü. Hülya Avşar, eski eşinin paylaşımına kayıtsız kalmadı.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2021 - 21:06
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 21:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ile fotoğrafını paylaştı

    Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile 8 yıllık evliliğini 2005 yılında noktaladı.

    Çiftin evliliğinden Zehra adında kızları dünyaya geldi. İkili boşansa da arkadaş olarak yollarına devam ediyor.

    KIZI ZEHRA'YLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

    Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Kaya Çilingiroğlu, son olarak kızı Zehra ile çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

    AVŞAR'DAN "KİME BENZİYOR" SORUSUNA YORUM: BANA

    Kızıyla golf sahasında verdiği poza "Kime benziyor?" mesajını yazan Kaya Çilingiroğlu'na, Hülya Avşar "Bana" yorumunu yaptı.

    Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ile fotoğrafını paylaştı #1

    Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ile fotoğrafını paylaştı #2

    Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ile fotoğrafını paylaştı #3

    Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ile fotoğrafını paylaştı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir