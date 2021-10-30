Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ile fotoğrafını paylaştı

Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ile fotoğrafını paylaştı

Kızı Zehra ile golf sahasında poz veren Kaya Çilingiroğlu, paylaştığı fotoğrafın altına "Kime benziyor?" notunu düştü. Hülya Avşar, eski eşinin paylaşımına kayıtsız kalmadı.

Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile 8 yıllık evliliğini 2005 yılında noktaladı.

Çiftin evliliğinden Zehra adında kızları dünyaya geldi. İkili boşansa da arkadaş olarak yollarına devam ediyor.

KIZI ZEHRA'YLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Kaya Çilingiroğlu, son olarak kızı Zehra ile çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

AVŞAR'DAN "KİME BENZİYOR" SORUSUNA YORUM: BANA

Kızıyla golf sahasında verdiği poza "Kime benziyor?" mesajını yazan Kaya Çilingiroğlu'na, Hülya Avşar "Bana" yorumunu yaptı.