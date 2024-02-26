Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu Tayland'da dövüş derslerine katıldı Dövüş sporlarına ilgisi olan Zehra Çilingiroğlu, Tayland'a gitti. Dövüş kampına katılan Zehra Çilingiroğlu'nu babası sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında nikah masasına oturmuş, 1998'de Zehra adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

Hülya Avşar'ı aldattı

Mutlu evlilikleri sıkıntısız süren sandığımız ünlü ikili, Çilingiroğlu'nun Feraye Tanyolaç ile ilişkisinin ortaya çıkması nedeniyle 2005'te evliliklerini sonlandırmıştı.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu kızları Zehra için sık sık birlikte vakit geçiriyor.

Tayland'a gitti

Kaya Çilingiroğlu son olarak kızı Zehra ve oğlu Hüseyin Kaya ile Tayland'a gitti. Kaya Çilingiroğlu tatilden pozlarını da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.

Zehra dövüş eğitimi aldı

Kaya Çilingiroğlu Lamai Muay Tai kampında kızının dövüş eğitimi aldığı anları da sosyal medyada paylaştı.