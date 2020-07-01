Kaya Çilingiroğlu'na maske uyarısı

Kaya Çilingiroğlu'na “burnunuzu da kapatın” uyarısında bulundular.

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu dün sosyal medya hesabından toplu taşıma aracında olduğu bir fotoğrafını paylaştı. Çilingiroğlu, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından bu yana ilk kez maske taktı.

"YANLIŞ TAKMIŞSINIZ"

Tramvaya binen Çilingiroğlu’nun takipçileri maskesini yanlış taktığını söyleyerek kendisini uyardı. İşte o yorumlar: “Burnunuzu da kapatmalısınız. Maskenizi yanlış takmışsınız.”