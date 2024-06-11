Kaya Çilingiroğlu’nun yeni aşkı Nevide Çiçek! Kızı Zehra'dan küçük

ensonhaber.com
Daha önce iki evlilik yapan iki çocuk babası 60 yaşındaki ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, uzun zamandır hayatına kimseyi almıyordu. Çilingiroğlu, aşk hayatıyla gündeme geldi.
Mali'nin eski sevgilisi
Mehmet Ali Erbil ile kısa süreli aşk yaşayan 22 yaşındaki sunucu ve oyuncu Nevide Çiçek, Kaya Çilingiroğlu ile yeni aşka yelken açtı.
OnurAkayMedya’dan Erkan Özbey tarafından İstanbul Hisar Balıkçısı'nda görüntülenen ve baş başa yemek yiyen Kaya Çilingiroğlu ve Nevide Çiçek’in, aşklarını kadeh tokuşturarak kutladıkları öğrenildi.
38 yaş küçük
Kaya Çilingiroğlu’nun kendisinden 38 yaş küçük olan yeni sevgilisinin, Hülya Avşar’dan olan 26 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu’ndan da 4 yaş küçük olması dikkat çekti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış