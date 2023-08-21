Kayahan'ın eski eşi İpek Acar, hamile

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Türk Pop usta isimlerinden Kayahan'ın eski eşi olarak tanıdığımız kendisi de başarılı bir şanatçı olan İpek Acar, 2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile hayatını birleştirmişti.
Ü nlü çift geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki evlerini kiraya vererek Bodrum'a yerleşmişti. İpek Acar bundan sonra sadece televizyon çekimleri ve işleri için İstanbul'a geleceğini duyurmuştu.
5 aylık hamile
İpek Acar'tan güzel haber geldi. Kayahan'dan 23 yaşında kızı olan ünlü şarkıcının 5 aylık hamile olduğu iddia etti.
"Sağlık sorunlarım var"
Acar, daha yaptığı bir açıklamada "Sağlık sorunlarım var, o yüzden anne olamam" demişti. Ünlü çift, hamilelikle ilgili bir açıklama yapmadı.