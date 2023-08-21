Kayahan'ın eski eşi İpek Acar, hamile Merhum sanatçı Kayahan'ın ölümünden sonra Alper Kömürcü ile evlenen İpek Acar'ın hamile olduğu iddia edildi.

ensonhaber.com

Türk Pop usta isimlerinden Kayahan'ın eski eşi olarak tanıdığımız kendisi de başarılı bir şanatçı olan İpek Acar, 2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile hayatını birleştirmişti.

Ü nlü çift geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki evlerini kiraya vererek Bodrum'a yerleşmişti. İpek Acar bundan sonra sadece televizyon çekimleri ve işleri için İstanbul'a geleceğini duyurmuştu.

5 aylık hamile

İpek Acar'tan güzel haber geldi. Kayahan'dan 23 yaşında kızı olan ünlü şarkıcının 5 aylık hamile olduğu iddia etti.

"Sağlık sorunlarım var"

Acar, daha yaptığı bir açıklamada "Sağlık sorunlarım var, o yüzden anne olamam" demişti. Ünlü çift, hamilelikle ilgili bir açıklama yapmadı.