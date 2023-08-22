Kayahan'ın eski eşi İpek Açar'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu Merhum sanatçı Kayahan'ın eski eşi İpek Açar 2. kez anne olmaya hazırlanıyor.

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Şarkıcı İpek Açar, sanatçı hayatını kaybettikten sonra ise 2019 yılında hayatını Alper Kömürcü ile birleştirmişti. Çiftten son olarak bebek müjdesi geldi.

Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, Alper Kömürcü ile evlen 3 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'nda evlat edinebilmek için başvuruda bulunmuştu.

Oğlu olacak

İpek Açar'ın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. 47 yaşındaki İpek Açar'ın bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Açar'ın bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Çiftin bir oğlu olacak.