Kayahan’ın kızı Beste Açar aldatıldığını öğrendi

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Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, dördüncü evliliğinde de mutlu olamadı.

İddiaya göre Beste Açar, Evren Bölek'in telefonuna casus programı yükledi ve kocasının bir kadın ile ilişki yaşadığını tespit edince de boşanma kararı aldı.

AİLE ARAYA GİRDİ

Casus program yüzünden yaşanan kavganın ardından Evren Bölek evden ayrılıp, Urla'ya gitti. Yakınları çifti barıştırmak için devreye girdi.

Boşanmak istemeyen Evren Bölek ise "Davayı geri çekmezsen telefonuma yüklediğin casus programı anlatırım" diyerek Beste Açar'a karşı olan son kozunu kullanmaya başladı.

Boşanma davasının ise bu ay içinde görüleceği ortaya çıktı.