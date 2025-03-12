Kayahan’ın kızı Beste Açar yeni sevgilisini babasına götürdü

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Beste Açar, ilk evliliğini şarkıcı Tayfun Duygulu ile yapmıştı. İkili, bir yıl sonra boşanmıştı. Beste Açar, ardından Onur Berberoğlu ile evlenip anne olmuştu. Bu evliliğinde de mutluluğu bulamayan Açar, 2011’de Engin Havaron ile nikâh masasına oturmuş ve ikinci oğlunu dünyaya getirmişti.

Beste Açar son olarak 2022 yılında Evren Bölek nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin mutlu başlayan bu evliliği de kısa sürdü. Eşinin borçları nedeniyle zor günler geçiren Açar, bu süreçte maddi sıkıntıları aşabilmek için eski eşinden kalan evini bile satmak zorunda kalmıştı. Evliliğindeki sorunları aşamayan çift evlerini ayırdı.

ALDATILDI

Beste Açar, eşi Evren Bölek'in telefonuna 'casus' program yükledi ve aldatıldığını o program sayesinde öğrendi. İhanet şokuyla yıkılan Açar, hemen boşanma işlemlerini başlatarak eşiyle yollarını ayırdı.

SEVGİLİSİNİ BABASINA GÖTÜRDÜ

Evliliği olaylı bir şekilde biten Beste Açar'ın yalnızlığı kısa sürdü. Boşanma davası devam eden Beste Açar yeni bir aşka yelken açtı. Kalbini İsmail Aslan’a kaptırdı. Çift bir süre önce sosyal medya üzerinden aşklarını ilan etti.

Beste Acar önceki gün yeni sevgilisini babası Kayahan’ın Kanlıca’daki mezarına ziyarete götürdü.