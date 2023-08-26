Kaza geçiren Sabancı çiftinin sağlık durumları iyiye gidiyor Denizde kaza geçiren Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarının iyiye gittiği açıklandı.

AA & Ensonhaber

Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı.

Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçenler fark etti.

İlk müdahalenin ardından Bodrum'a getirilen Ali Sabancı, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a getirildi ve özel bir hastaneye sevk edildi.

Ali Sabancı entübe edildi, 2. kez ameliyat oldu

Entübe edilen Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi.

Doktorların yaptığı ilk tespitlerin ardından Ali Sabancı'nın vücudunda kalıcı hasarların kalabileceği yönünde endişelerin olduğu ve 2. bir ameliyat geçirdiği belirtilmişti.

Durumları daha iyiye gidiyor

Son olarak Esas Holding'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: