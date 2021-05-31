Kaza sonrası İlker Aksum'dan açıklama geldi

Ünlü oyuncu İlker Aksum, dün Adana'da kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı.

İlker Aksum, Mersin'den Adana 'ya gelirken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

ARABADAN ESNAF ÇIKARDI

Kazayı gören çevredeki insanlar ünlü oyuncunun yardımına koştu. Emniyet kemeri sıkışan Aksum'u esnaf araçtan çıkardı.

Oyuncu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

50 yaşındaki oyuncu kaza sonrası bir açıklama yayınladı. Aksum şu ifadeleri kullandı:

"BUNU DA ATLATIRIZ"

"Olacağı varmış, talihsiz bir kaza geçirdim. Fakat görüntüleri görünce kazanın büyük ölçekli olduğunu gördüm. Allah'a şükür bir yerimde bir şey yok, kolumda bir çizik var. Bunu da atlatırız. İlginiz için, yazdıklarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum."