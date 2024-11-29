Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

84 yaşındaki İsviçreli sosyetik Jocelyn Wildenstein, kocasından boşanırken aldığı dudak uçuklatan tazminattan sonra hayatıyla dikkat çekiyor.

Yıllar boyunca yaptırdığı estetik operasyonlarla ve bir kediye benzemeye çalışırken tanınmaz hale gelen Jocelyn Wildenstein, son açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

"ESTETİK YAPTIRMADIM"

İsviçre asıllı ABD'li Jocelyne Wildenstein, hiç estetik yaptırmadığını ve botoksdan nefret ettiğini söyledi.

2016 yılında Jocelyn Wildenstein, bir polisiye olay nedeniyle gündeme gelmişti. Wildenstein, nişanlısı Klein'e şiddet uyguladığı için gözaltına alınmıştı.